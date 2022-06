Grevenbroicherin mit Heli in Klinik geflogen : Kleinwagen landet bei Unfall mit Traktor im Weizenfeld

Grevenbroicherin mit Heli in Klinik geflogen

Grevenbroich Bei einem Unfall an der Stadtgrenze wurde eine junge Frau am Donnerstagabend schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr ist es zu einem schweren Unfall nahe des Bongarderhofs auf der Straße zwischen Rommerskirchen-Oekoven und dem Kraftwerk Neurath gekommen. Dabei wurde eine junge Grevenbroicherin schwer verletzt. Die 21-Jährige stieß auf der Straße mit einem Traktor-Gespann zusammen. Durch den Aufprall wurde sie mit ihrem Auto ins Feld geschleudert, der Traktor samt Futteranhänger kam noch auf der Straße zum Stehen.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag auf Anfrage erklärte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrerin bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt wurde. Sie wurde deshalb mit einem Hubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am Donnerstag nicht gänzlich geklärt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es bei einem Überholvorgang zum Zusammenstoß gekommen sein.