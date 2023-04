Einsatz von Polizei und Feuerwehr Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall in Grevenbroich

Am Donnerstagmorgen ist es an der Nordstraße unweit des McDonald’s-Kreisverkehrs in Wevelinghoven zu einem aufsehenerregenden Unfall gekommen: Ein Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelschlepper ein Firmengelände verließ, steuerte geradewegs über die Kreuzung, durchbrach mit dem Fahrzeug den Zaun eines Logistikzentrums und stürzte mit der Zugmaschine auf eine parkende Limousine. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, starb der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer noch an der Unfallstelle. Weil der Lastwagen weite Teile der Fahrbahn blockierte und die Bergung sowie die Unfallaufnahme einige Zeit in Anspruch nahmen, kam es ab etwa 6.25 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.