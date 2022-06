Unfall bei Grevenbroich-Allrath : Polizei-Spürhündin „Jana“ erschnüffelt flüchtigen Fahrer

Allrath/Neurath Nach dem Unfall auf der Landstraße zwischen Allrath und Neurath in der Nacht zu Samstag kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Wie der Fahrer des Unfallautos gefunden werden konnte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war auch eine tierische Unterstützung vor Ort, und zwar in Form von Personenspürhündin „Jana“. Die Spührhündin nahm anhand zurückgelassener Kleidung die Fährte des flüchtigen Fahrzeugführers auf und folgte der Spur zielstrebig über einen angrenzenden Feldweg in Richtung der Vollrather Höhe. Im weiteren Verlauf folgte die Hündin der Spur eine dicht bewachsene Böschung hinab, querte laut Polizei die dort verlaufenden Gleise der Kohlebahn und zog anschließend wieder die gegenüberliegende Böschung hinauf. „Dort im Unterholz stießen die Einsatzkräfte letztlich auf den alkoholisierten und benommen wirkenden Gesuchten“, hieß es am Montag bei der Polizei. Gleichzeitig hatte auch die Feuerwehr seinen Standort mit der Drohne ermittelt.