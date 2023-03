Unfall auf A46 bei Grevenbroich Lkw kommt von der Autobahn ab

Auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg ist am Donnerstag um kurz vor 9 Uhr ein Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Wie die Feuerwehr Grevenbroich mitteilte, wählten zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Notruf und meldeten einen vermutlich schweren Unfall.