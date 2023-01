Karneval in Grevenbroich Jecke feiern 2023 endlich wieder ganz groß

Diesmal soll es gelingen: 2022 hatten die Jecken im Januar mit Blick auf Corona die großen Karnevalsumzüge in Orken, Hemmerden und Gustorf abgesagt. Das soll sich 2023 nicht wiederholen. Nach zweijähriger Zug-Pause wird wieder in großem Stil gefeiert, so wie vor der Pandemie. „Die Menschen haben große Lust zu feiern, das haben wir bei den ausverkauften Sitzungen im November festgestellt“, sagt Sven Bronneberg, Präsident der Großen Karnevalsgesellschaft Grielächer in Orken.