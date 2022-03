Veranstaltung am Umweltzentrum Grevenbroich : Stadt lädt zur Pflanzenbörse ans Schneckenhaus

Grevenbroich Nach zweijähriger Corona-Pause findet in wenigen Tagen wieder eine Pflanzenbörse am Grevenbroicher Schneckenhaus statt. Wer mitmachen kann und welches Programm Besucher erwartet.

Besuchern soll vor Ort ein kleines Programm geboten werden. So will Jürgen Nicolin von der gleichnamigen Baumschule etwa Obstbäume in ihren verschiedenen Stammformen (Hoch-, Halbstamm, Busch, Spalier) zeigen und über Gehölze für den eigenen Garten informieren. Bei einem Spaziergang sollen Besucher laut Stadtbetrieben die Möglichkeit haben, das Gelände zu erkunden und etwa den Imkern beim „Blick ins Bienenvolk“ über die Schulter zu schauen. Naturfreunde können sich in diesem Zusammenhang auch über besonders bienenfreundliche Pflanzen informieren. Besucher sollen zudem das Frühlingswetter bei Kaffee und Kuchen genießen können.