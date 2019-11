Umweltschutz in Grevenbroich : Grüne fordern „Klimaneutralen Haushalt“

Warum verwendet die Stadt bei der Erneuerung von Flutlicht keine LED-Leuchtmittel - fragen die Grevenbroicher Grünen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich soll den CO2-Ausstoß durch Zahlungen ausgleichen. Jeder Beschluss soll auf den Klima-Prüfstand.

Die Stadt hat wichtige Klima-Hausaufgaben nicht gemacht. Darauf weisen die Grünen mit einem Antrag für die kommende Sitzung des Haupt-, Finanz- und Demographieausschusses hin. Sie fordern einen „Klimaneutralen Haushalt“ für Grevenbroich bis spätestens 2024. Beginnen soll der Prozess dorthin bereits jetzt. 2020 sollen die ersten 1000 Euro zurückgelegt werden, um spätestens ab 2025 den von der Stadtverwaltung produzierten CO 2 -Ausstoß ausgleichen zu können. Das Fernziel der Grünen ist es, Grevenbroich in den 2030er Jahren klimaneutral zu machen.

In einem ersten Schritt halten es die Grünen für wichtig, die Auswirkungen städtischen Handelns und politischer Schlüsse auf das Klima sichtbar zu machen. Hierzu soll eine Klimabilanz für die 650 Mitarbeiter starke Stadtverwaltung und die städtischen Betriebe erstellt werden. Die haben nach Meinung der Grünen die Klimakrise längst noch nicht als Entscheidungsgrundlage begriffen: „Gleichzeitig beobachten wir, dass weiterhin Fluchtlichtanlagen für Sportplätze bei Erneuerungen nicht mit energiesparender LED Technik ausgestattet werden sollen und Photovoltaik bei Neubauten wie der Feuerwache nicht vorgesehen wird“, schreibt der grüne Fraktionschef Dirk Gawlinski in der Antragsbegründung an Bürgermeister Klaus Krützen (SPD).

Wenn 2024 eine vollständige CO 2 -Bilanz der Stadt und aller zugehörigen Betriebe vorliege, könne der durch amtliches Handeln angerichtete Klimaschaden ausgeglichen werden. Die Maßzahl hierzu stammt vom Umweltbundesamt. Jede Tonne in die Luft gepustetes CO 2 richte einen Schaden von 180 Euro an. Plattformen wie Atmosfair und andere bieten einen Ausgleich an. CO 2 -Verursacher zahlen dort Geld ein, mit dem Klimaprojekte finanziert werden. Hierzu soll die ab dem kommenden Jahr entstehende Rücklage der Stadt genutzt werden.