Umweltbeauftragter führt durch Ausstellung "Naturraum Grevenbroich"

Im Museum selbst führt am Sonntag, 21. Oktober, ab 15 Uhr, der städtische Umweltbeauftragte Norbert Wolf durch die aktuelle Ausstellung „Naturraum Grevenbroich". Zu dieser Ausstellung erläutert Museumsleiter Thomas Wolff: Kaum eine Stadt vereinige so viele gegensätzliche Lebensräume in ihrem Gebiet wie Grevenbroich. Von Süd nach Nord durchquere die Erft als prägendes Element das komplette Stadtgebiet und stelle einen Lebensraum für wassergebundene Tier- und Pflanzenarten dar. Begleitet werde der Fluss von ausgedehnten Wald- und Wiesengebieten des Landschaftsschutzgebietes Erftaue. Die niederrheinische Bucht weise zudem hochwertigste Lössböden auf, die eine ertragreiche Landwirtschaft in Grevenbroich ermögliche. Riesige Braunkohletagebaue und Kraftwerke charakterisierten zudem jahrzehntelang das Landschaftsbild. Eine vielfältige Landschaft impliziere auch regelmäßig eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, jede Art bevorzuge ihre eigene ökologische Nische, wo sie etwa Nahrungs-, Brut- und Überwinterungsräume finde. Natürlich lohnt sich auch ein Besuch der Dauerausstellung in der Villa Erckens, die die unterschiedlichen Aspekte dessen beleuchtet, was die Menschen am Niederrhein ausmacht: Von der Sprache bis zu den Speisen, der Landschaftsgeschichte bis hin zu den Sitten und Gebräuchen reicht das Spektrum dieser interaktiven Ausstellung, die gerade auch Familie zum Mittun anregt. Lehrreich ist sie allemal: Auf jeden Fall lernt dort jeder Besucher zuallererst, wie man Grevenbroich richtig ausspricht.