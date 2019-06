Umweltschutz in Grevenbroich : Umweltausschuss beschließt „Pestizidfreie Kommune“

Umweltschutz in Grevenbroich

Die Stadt Grevenbroich wird „Pestizidfreie Kommune“ und tritt der gleichnamigen Initiative des Bundes für Umwelt- und Naturschutz bei. Das beschloss der Landschaftspflege- und Umweltausschuss einstimmig.

Damit schließt sich Grevenbroich rund 460 anderen Kommunen in Deutschland an, die ihre Grünflächen ohne Pestizide oder mindestens ohne Glyphosat bewirtschaften. Unter anderem Peter Gehrmann (Grüne) machte sich dafür stark, dass Grevenbroich sich der Initiative anschließen solle. Die Grünen-Fraktion hatte zuvor in einem Antrag den Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln gefordert.