Weitere Auszeichnung für Europaexpertin aus Elsen : Ulrike Guérot erhält Watzlawick-Ehrenring

Politologin Ulrike Guerot aus Grevenbroich-Elsen wird in Österreich, wo sie an der Uni lehrt, geehrt. Foto: Uni Krems. Foto: Ulrike Guerot

Grevenbroich Ihr Engagement für neues europäisches Denken und Handeln wird mit dem Ehrenring gewürdigt.

„Sie ist mutig, intellektuell engagiert und hat auch das Selbstverständnis ihrer wissenschaftlichen Disziplin verändert, durchbrochen und ausgeweitet“, heißt es in der Laudatio Erhard Buseks, der den Vorsitz der Jury innehat. Die gebürtige Elsenerin, seit vergangenem Jahr auch Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt, „polarisiert und eckt an – durchaus bewusst und provokant“, wird von der Ärztekammer weiter gelobt. „Für sie ist Nation kein Identitätsträger.“ Mit Kommunikationswissenschaftler, Soziologe und Philosoph Paul Watzlawick, dessen poulärstes Werk „Anleitung zum Unglücklichsein“ ein Bestseller ist, verbindet sie die Überzeugung, Kommunikation könne nur dann gelingen, wenn sie synchron abläuft – das heißt, die Partner im kommunikativen Prozess dieselbe Sprache sprechen und dieselben Codes verwenden. „In diesem Sinne hat Paul Watzlawick den Begriff der Nation ebenfalls für obsolet erklärt, Wirklichkeiten entstehen aus der Konstruktion von Projekten.“

Verliehen wird der Ehrenring nun zum zehnten Mal. Die Überreichung wird im Oktober diesen Jahres im Radiokulturhaus Wien vorgenommen. Nicht die erste für Ulrike Guérot, 2003 wurde sie beispielsweise zum Ritter des französischen Ordre national du Mérite ernannt. Die Politologie-Professorin, die an der Universität Krems in Niederösterreich eine Professur für Europapolitik und Demokratieforschung innehat und in Berlin das European Democracy Lab leitet, veröffentlichte zuletzt ein Buch mit dem Titel „Wie hältst Du’s mit Europa“.