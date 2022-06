Überfüllte Container in Grevenbroich : Schönmackers will das Altglas-Problem lösen

Grevenbroich Vielerorts in Grevenbroich quillen die stählernen Glascontainer über. Das ärgert Anwohner und alle, die ihre Flaschen fachgerecht entsorgen möchten. Das Entsorgungsunternehmen verspricht nun schnelle Besserung.

Randvolle Altglascontainer, in die sich keine Flasche mehr werfen lässt – und hunderte Glasflaschen, die auf Haufen am Fuße der stählernen Behälter abgeladen wurden: Für viele Grevenbroicher ist das in den vergangenen Wochen fast zu einem gewohnten Bild geworden. So bemängelte ein Nutzer des städtischen Mängelmelders jetzt, dass die Container im Stadtteil Neukirchen inzwischen an mehreren Stellen „überlaufen“. Ähnliche Meldungen hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. Die vollen Glascontainer und der Müll, der sich davor sammelt, sind vielen Grevenbroichern ein Ärgernis.