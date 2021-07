Flutkatastrophe an der Erft : Grevenbroicher weiter im Hochwasser-Modus

Mit Säcken und Folien sorgten Mitarbeiter einer Gindorfer Firma für Hochwasserschutz am Langer Weg. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Am Freitag haben die Behörden vorerst Entwarnung für das Stadtgebiet gegeben: Die befürchtete Welle blieb aus. Der Erftverband erklärt, wie die Stadt vor der Flut bewahrt werden konnte. Feuerwehr und THW sind startklar für die Fahrt in Regionen, die stark betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel und Christian Kandzorra

Aus Grevenbroicher Perspektive ist die Stadt mit einem blauen Auge davongekommen. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind Peanuts verglichen mit dem, was sich nur 50 Kilometer weiter südlich abgespielt hat: In Erftstadt etwa sind Häuser den Fluten zum Opfer gefallen, es soll Tote geben – und die Erft ist dort zu einem reißenden Fluss geworden. Auch für Grevenbroich war ein solches Szenario befürchtet worden – doch bereits am Freitagmorgen gaben die Behörden Entwarnung. Bürgermeister Klaus Krützen bezeichnete die Lage am Mittag als „stabil und unkritisch“, auch für die nächsten Tage erwarte man keine Verschärfung der Situation. Freude mochte bei Krützen aber angesichts der Lage im nahen Rhein-Erft-Kreis und anderen stark von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen nicht aufkommen.

Auch wenn sich die Situation in der Schlossstadt entspannt hat, so ist das Thema Erft-Flut für viele Grevenbroicher längst nicht abgehakt. Helfer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk und weitere Retter machten sich bereit, um in die Krisengebiete zu fahren, um Menschen vor Ort zu helfen. Kreisbrandmeister Norbert Lange rechnete am Freitagnachmittag damit, dass womöglich zeitnah Kräfte auch der Feuerwehr im Rhein-Kreis Neuss angefordert werden könnten. Am Donnerstag war bereits der Rettungsdienst in Krisengebiete entsendet worden.

Info Gindorfer Schützen starten Hilfsaktion Hilfe Die Sebastianus-Bruderschaft Gindorf startet diesen Samstag eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe. Knotenpunkt Von 9 bis 17 Uhr können Bürger Decken, Schuhe, Kleidung oder Güter wie Mineralwasser beim „Gartenbauexpress“ (Langer Weg) vorbeibringen. Die Güter werden am Sonntag ins Krisengebiet transportiert.

Auch beim Technischen Hilfswerk in Grevenbroich wurden am Freitag Vorbereitungen getroffen, um in den überschwemmten Gebieten im Kreis Heinsberg mit Strom­aggregaten und Licht-Ausrüstung zu helfen. Der THW-Ortsbeauftragte Jürgen Diekmann ging am Freitag davon aus, dass es zu einem längeren Einsatz kommen wird. „Mehrere Bürger haben sich bei uns gemeldet, die spontan helfen möchten“, berichtete Diekmann. Überhaupt ist die Anteilnahme vieler Grevenbroicher groß, sind sie doch von der „großen Welle“ verschont geblieben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Wassermassen fluss­aufwärts verteilt haben.

Für Grevenbroich haben unweit der Stadtgrenze einige Sicherheitsmaßnahmen des Erftverbands gegriffen. „Wir haben bei Kerpen-Mödrath einen alten Braunkohlentagebau als Rückhaltebecken genutzt, an der Stelle Wasser abgeschlagen“, erklärte Timo Schneider, stellvertretender Abteilungsleiter für den Gewässerbetrieb. Das Gelände, das nach Ende des Berg­baus nicht gänzlich aufgeschüttet wurde, soll 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser fassen. „Das Wasser versickert sofort“, sagte Schneider: Das Erdreich sei nicht natürlich gewachsen, sondern aufgeschüttet. „Dadurch fließt es schneller ab. Ein Grund dafür ist auch der noch immer abgesenkte Grundwasserspiegel.“ In den früheren Tagebau bei Garsdorf könnten ebenfalls eine Million Kubikmeter Wasser aus der Erft eingeleitet werden.

Im oberen Bereich der Erft haben solche gezielten Flutungsmaßnahmen nicht mehr gegriffen. Die Becken sind übergelaufen. „Wir haben unsere Maßnahmen ausgeschöpft“, sagte Timo Schneider auf die Risikopläne seines Verbands angesprochen. „Wenn man die Abflüsse betrachtet, ist das etwas, was sehr extrem ist. Planung und Vorbereitung sind da schwer.“ Hochwasserdämme und Regenrückhaltebecken in den nun schwer betroffenen Regionen hätten ihren Dienst getan, „aber dafür war es zu viel“.

Inwieweit die Flutkatastrophe nun Auswirkungen auf die Renaturierung der Erft hat, die bekanntlich bei Grevenbroich darauf vorbereitet wird, mit Blick auf das nahende Ende des Tagebaubetriebs etwa in Hambach deutlich weniger Wasser zu führen, vermochte Timo Schneider nicht zu prognostizieren. Ihm zufolge würden Hochwasserlagen bei der Renaturierung durchaus berücksichtigt.

Angesichts der Lage in weiten Teilen des Verbandsgebiets wollte Schneider die Situation auch in Grevenbroich nicht als unproblematisch bezeichnen. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte er am Freitag, als Bürgermeister Krützen im Rathaus bereits den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und Ordnungsamt gedankt hatte. Die Entwarnung betrachteten auch andere mit Skepsis, vielleicht auch, weil die Stadt erneut appellierte, sich nicht in unmittelbarer Nähe des Flusses aufzuhalten. Diejenigen, die sich etwa des Berufs wegen dennoch in unmittelbarer Nähe der Erft aufhalten müssen, rüsteten deshalb noch einmal auf.

Die Hochwasser-Barrieren am Langer Weg in Gindorf etwa sollen erst einmal bestehen bleiben. „Sicher ist sicher“, sagte Frank Glaser. Weil seine große Halle in unmittelbarer Nähe der Erft liegt, hat der Chef vom „Gartenbauexpress“ bereits am Donnerstag für Schutz gesorgt – nicht nur an seinem Eigentum, sondern auch an dem seiner Nachbarn. Als das Wasser der Erft am Donnerstag stieg, zog er seine Mitarbeiter von den Baustellen ab, um Säcke vor Türen, Toren und anderen Eingängen zu stapeln. „Da wir keinen Sand auf die Schnelle zur Verfügung hatten, haben wir Streusalz genommen“, sagte der Gindorfer. Die Pakete mit einem Gesamtgewicht von vier Tonnen wurden an den Gebäuden entlang der Straße verteilt und mit Folie abdeckt – bis hin zum Domizil des Motorradclubs. „Das war eine glänzende Tat. So etwas schweißt zusammen“, sagte Alex Porreca, Präsident der „International Crew“ am Freitag.

Frank Glaser vom „Gartenbauexpress“ (li.) und Alex Porreca vom Motorrad-Club mit Pumpen und Schläuchen. Foto: Wiljo Piel/wilp

Die Lagerhalle der Schürzenjäger-DJs, das Designstudio Dembinski und nicht zuletzt die „Mühlenstube“ wurden von Glaser und seiner Mannschaft in einer schweißtreibenden Aktion „wasserdicht“ gemacht. „Wir hatten Angst davor, hier abzusaufen, wenn in der Eifel der Damm brechen sollte“, sagte Gastwirt Peter Zorn, der sein Inventar in die oberen Gefilde seines Cafés verstaute, darunter 300 Teller. Am Freitag gab es aus der Nachbarschaft ein großes Lob für Glaser und seine Mannschaft, die für den Fall der Fälle auch Notstromaggregate und Pumpen besorgt hatten.