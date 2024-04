Polizei fast fünf Stunden im Einsatz Tulpen-Touristen lösten großes Verkehrschaos in Grevenbroich aus

Der Tulpen-Tourismus zur Blütezeit ist ein jährlich wiederkehrendes Phänomen. Menschen aus der gesamten Region steuern die bunten Felder bei Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich an, um Fotos zu schießen oder Videos vom unbeschwerten Lauf durch die Pflanzreihen zu drehen. Solche Szenen lassen sich immer wieder beobachten; viele Besucher halten sich nicht an das Betretungsverbot. Tierschützer hatten bereits in der vergangenen Woche Alarm geschlagen. So versetzen die vielen Menschen wild lebende Tiere wie Rehe in Panik – offenbar so sehr, dass sich Ricken nicht mehr an ihre Kitze trauen. Auch gibt es Meldungen über zertrampelte Fasanen-Nester.