Trotz des milden Winters : Schon 94 Tonnen Salz in Grevenbroich gestreut

Grevenbroich Obwohl die Temperaturen recht wild waren, haben die Stadtbetriebe bereits vergleichsweise viel gestreut. Wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt, haben Streufahrzeuge bereits circa 94 Tonnen eines Salzsole-Gemisches verteilt, um die Sicherheit im Verkehr sicherzustellen.

Eis und Schnee müssen dabei frühzeitig entfernt werden. „Der Winterdienst auf den Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage mit der Dringlichkeitsstufe eins muss so früh begonnen werden, dass er vor Einsetzen des Berufsverkehrs, das heißt gegen sieben Uhr, abgeschlossen ist“, sagt Stadtsprecherin Claudia Leppert. An Sonn- und Feiertagen hätten die Mitarbeiter hingegen zwei Stunden länger Zeit, um die Straßen zu räumen und zu streuen. Auch die öffentlichen Flächen, die von Fußgängern benutzt werden, müssen bis zu diesen Zeitpunkten geräumt und gestreut werden. Aus diesem Grund beginnt die Schicht bei den Stadtbetrieben bereits um 3 Uhr in der Früh. Zu dieser Uhrzeit fängt der Einsatzleiter an.