Plus bei Hotel-Übernachtungen in Grevenbroich : Trotz Corona Gästeflut aus Ausland?

Plus bei Hotel-Übernachtungen in Grevenbroich

Grevenbroich Das Landesamt „Information und Technik“ meldet für Hotels aus Grevenbroich ein überraschendes Plus bei Hotel-Übernachtungen. Unklar ist allerdings, wie es zu diesem Anstieg kam.

Doch es gibt ein Phänomen, das in Grevenbroich im Kreisvergleich einzigartig ist. Im August hat sich die Zahl der Gäste, die aus dem Ausland in Grevenbroicher Hotels eincheckten, von 304 auf 640 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Übernachtungen von Besuchern aus anderen Ländern – viele bleiben mehrere Tage – ist um 130,1 Prozent auf 1445 geschnellt – zu einer Zeit, als viele Deutsche lieber im Heimatland blieben. Auch im Zeitraum von Januar bis August 2020 legte die Übernachtungszahl von Auslandsgästen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,1 Prozent auf 6280 zu, während die gesamte Übernachtungszahl um 40,9 Prozent sank. Wer macht sich trotz Corona so zahlreich auf, um die Schlossstadt zu besuchen? Monteure vielleicht, Touristen und Messegäste? „Es gibt kaum größere Messen“, sagt ein Grevenbroicher Hotelier, der nicht namentlich genannt werden möchte und der für einen solchen Anstieg genauso wenig eine Erklärung hat wie Isabel Hausmann vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Neuss. „Das ist gegen den Trend“, sagt sie. Die Hotelbranche sei von Corona getroffen.