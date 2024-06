Schnäppchenjagd in Grevenbroich Nächster Termin für den Citytrödel steht fest

Am Sonntag, 25. August, werden wieder viele Privatleute Stände in der Fußgängerzone und angrenzenden Straßen aufbauen, um allerhand gebrauchte Gegenstände zu verkaufen. Wie Andrea Istas vom Stadtmarketing mitteilte, laufen die Anmeldungen. Demnach liegt die Zahl der Stände schon jetzt bei mehr als 80; die Breite Straße soll nahezu „ausgebucht“ sein. „Es gibt aber noch viele attraktive Plätze am Erftufer, auf der Karl-Oberbach-Straße und auf der Kölner Straße.“