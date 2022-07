Trockenheit macht Bäumen zu schaffen : Grevenbroicher Stadtbetriebe sind im Gieß-Einsatz

Zusätzlich zu den Bewässerungskolonnen der Stadtbetriebe wurden im Stadtpark Kreisregner für die Bewässerung aufgestellt. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Bis zu 37 Grad Celsius im Schatten und Trockenheit, das machte auch vielen Bäumen an Straßen und in Parks in den vergangenen Tagen schwer zu schaffen. Rund 45 Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) sind derzeit im Wasser-Einsatz, um für das nötige Nass zu sorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

„Alle Kolonnen sind derzeit zum Gießen unterwegs“, berichtet SBG-Vorständin Monika Stirken-Hohmann. Vor allem Jungbäume, die noch nicht solche Wurzeln entwickelt haben wie große alte Bäume und Stauden würden bewässert. „Andere Pflegemaßnahmen müssen zurzeit auf das Nötigste reduziert werden“, sagt Monika Stirken-Hohmann.

Insgesamt stehen bei den Stadtbetrieben vier Wagen mit größeren Wassertanks zur Verfügung. Im Grevenbroicher Stadtpark wurden zudem Kreisregner aufgestellt. Beispielsweise im Garten von Haus Hartmann werde von Hand gegossen. Auch auf Friedhöfen sind Kolonnen im Gieß-Einsatz.

Hilfe erhalten die Stadtbetriebe Grevenbroich von zahlreichen Bürgern. „Wir sind dankbar für den Einsatz der Baumpaten, die sich um Pflanzen kümmern“, betont die SBG-Vorständin.

Nach Auskunft von Stadtsprecher Lukas Maaßen haben zurzeit rund 100 Grevenbroicher eine solche Patenschaft. Wer noch eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an gruenanlagen@stadtbetriebe-grevenbroich.de melden.

Aber auch viele andere Grevenbroicher greifen zum Schlauch oder zur Gießkanne, um dürstende Pflanzen auf städtischen Flächen neben ihren Häusern zu versorgen. Klar, dass auch diese Hilfe im Rathaus und bei den Stadtbetrieben gern gesehen wird.