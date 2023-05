Trinkwasser für Grevenbroich Neue Wasserquelle für die Stadt gesucht

Jedes Jahr werden in Grevenbroich ungefähr fünf Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht. Das meiste kommt aus dem Werk Fürth in Elsen – doch die Tage der Wassergewinnung auf dem Galgenberg sind gezählt: Je weiter der Tagebau in Richtung Westen wandert, desto stärker steigt der Grundwasserspiegel. Den Brunnen fließt immer mehr mineralisiertes Grundwasser zu; die Aufbereitung wird aufwendiger. 2030, spätestens 2032, soll Schluss sein. Das ist seit Jahren bekannt.