Traditionsturnier in Grevenbroich : Die Winterkegler feiern ihre Sieger

Traditionsturnier in Grevenbroich

Gute Laune bei der Siegerehrung des Winterkegelturniers in der Gaststätte Reissdorf en d’r Post. Foto: Georg Salzburg(salz)

Gustorf Bei der großen Siegerehrung mit Kegelparty wurde das Winterturnier offiziell abgeschlossen.

Zwei Wochen nachdem die letzte Kugel geworfen wurde, kamen die Teilnehmer des Winterkegelturniers am Samstag erneut in der Gustorfer Gaststätte Reissdorf en d’r Post zusammen. 14 Tage lang hatten die Organisatoren der Keglergemeinschaft Gustorf die Ergebnisse ausgewertet und die Trophäen vorbereitet. „Es liegt Spannung in der Luft“, beschreibt Kegelvorsitzender Dietmar Gansen die Stimmung: Die Gewinner des traditionsreichen Wettbewerbs wurden bekannt gegeben.