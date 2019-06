Track & Safety-Days in Grevenbroich : Sicherheitstage für „aufgemotzte“ Autos

Grevenbroich Zu den Track & Safety Days kamen zum ADAC-Fahrsicherheitszentrum etwa 100 Teilnehmer mit ihren getunten Autos nach Grevenbroich. Alle lernten: Geschwindigkeit ist nicht alles.

Am Wochenende war das ADFC-Fahrsicherheitszentrum fest in der Hand junger Autotuner. Bei den Track & Safety Days ging es aber nicht um riskante Hochgeschwindigkeitsmanöver, sondern darum, den technisch und zumeist auch optisch auf sportliche-getrimmten Wagen auch in Grenzsituationen beherrschen zu lernen. Insgesamt rund 100 junge Leute erfuhren an beiden Tagen, dass weniger manchmal mehr ist – auch beim Gasgeben.Die ganz großen Boliden waren nicht vorgefahren, dafür waren die volkstümlichen Marken wie Volkswagen oder Ford stark vertreten. Und auch die japanischen Autos scheinen sich in der Tuner-Szene großer Beliebtheit zu erfreuen.