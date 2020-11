Grevenbroicher Schüler bei ADFC-Umfrage : Toller Beitrag zum Verkehrswandel

Meinung Grevenbroich Am Verkehrswandel zum Klimaschutz führt kein Weg vorbei. Die Einsicht ist bei vielen da, und dennoch führen nicht mehr ganz so junge Verkehrsteilnehmer oft zahlreiche Gründe an, warum Fahrrad und Bus für sie keine Alternative seien.

Von Carsten Sommerfeld