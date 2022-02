Erneut tierischer Einsatz in Grevenbroich : Ausgerissene Pfauen halten Retter in Atem

Tierschützerin Coco Freudenberg und ein Feuerwehrmann fixierten das Pfauen-Männchen, um es sicher in die Transportbox bringen zu können. Foto: Staniek, Dieter

Kapellen Nach der Rückkehr des Pfauen-Männchens sind am Samstag plötzlich zwei Weibchen in Kapellen ausgebüxt. In einer spektakulären Aktion wurden sie gefangen. Der Besitzer hat sie Tierschützern geschenkt. Was nun mit den Tieren geschehen soll.