Falknerin aus Grevenbroich legt Biografie vor : Fotografin schreibt Buch über ihr „Wild Life“

Überwiegend ist Tanja Brandt für ihre Fotoaufnahmen in und um Grevenbroich unterwegs. Manchmal zieht es sie aber auch in die weite Welt. Bei einer Fotosafari in Spanien entstand das Bild mit dem Geparden. Foto: Marion Vollborn

Grevenbroich Ihre Vorträge zum Thema „Greifvögel“ sind beliebt. Auch, weil Falknerin Tanja Brandt eine wunderbare Erzählerin ist. Schönste Anekdoten aus ihrem tierischen Leben legt die „Eulenflüstererin“ jetzt als Buch vor.

Sie ist Falknerin und Tierfotografin – und wo Tanja Brandt ist, ist beispielsweise „Transformereule“ Gandalf nicht weit. Überaus populär sind nicht allein die Bildbände, die die Grevenbroicherin publiziert. Ebenso begehrt sind ihre Vorträge zum weiten Feld der Greifvögel. In Rekordtempo gehen ihre Posts als Vorgucker auf Veranstaltungen durch die sozialen Netzwerke. Und weil sie so vergnügt, kurzweilig und gut mit ihren Fans plaudert – etwa 130.000 folgen alleine per Facebook – kam von deren Seite der Wunsch, mehr über die Fotografin und Tierexpertin zu erfahren. „Na ja, und deshalb habe ich angefangen, meine Geschichten aufzuschreiben“, erzählt die gebürtige Schwäbin unprätentiös.

Einmal angetippt, ergaben sich die Kapitel wie von selbst, „dafür braucht sie nie besondere Impulse“, wie Lebenspartner Norbert Wolf weiß. Das Ergebnis liegt nun gebunden vor, hört auf den passenden Titel „Die Eulenflüstererin“ und ist eine Biografie. „Meine große Leidenschaft, seit ich in Windeln krabbeln kann, sind Tiere“, Greifvögel im Besonderen. Das ist nicht neu, im Buch aber berichtet sie offen darüber, wie „lebensrettend und mutmachend“ diese tierische Antennen gewesen sind. „Denn das Familienleben, das war nicht so doll“, winkt sie ab. In Sachen „Sozialisierung und vor allem als psychologische Stütze“ waren und sind Tiere elementar.

Schäferhund „Ingo“ (im Hintergrund) und Eulendame „Else“ verstehen sich prächtig. Fotos (3): T. Brandt. Foto: Tanja Brandt

Info Biografie mit vielen Anekdoten und Bildern Foto: Lübbe Leben 1968 in Stuttgart geboren, absolviert Tanja Brandt nach dem Gymnasium eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Als Spediteurin macht sie sich später selbstständig und macht nach einem Schlaganfall ihr Hobby zum Beruf: sie wird Tierfotografin. Greifvögel Eulen und Co. weiß Tanja Brandt nicht nur exzellent zu fotografieren. Die Falknerin begeistert auch regelmäßig mit Vorträgen zum Thema. Buch Selbst eigentlich traurige Kapitel lesen sich Dank Tanja Brandts Art, sich selbst nie zu ernst zu nehmen, leicht und gut. Viel berichtet sie über tierische Wegbegleiter, Rettungsaktionen sowie Aufzucht und Pflege von Tieren.

In unterhaltsamen Episoden berichtet sie von ihrem Werdegang. Die Schulkarriere startete holprig, weil die quirlige Blondine beispielsweise lieber eine Art Wettbüro eröffnete als bloß dem Unterricht zu folgen. „Unser Klassenlehrer hatte drei karierte Hosen und ebenso viele karierte Hemden“, erinnert sie sich. „Da haben wir halt gezockt, in welcher Kombi er wohl auftauchen würde.“ Lieber noch als über Erinnerungen an die Tanzstunde („Ich hatte echt mega viele Blechohrringe und passte da nicht so hin“) oder Ausbildungsjahre zur Bürokauffrau („Die Lehrerin roch sehr, sehr alt“), erfolgreiche Jahre als Spediteurin ( „Es war anfangs nicht leicht, sich in er Männerwelt durchzusetzen“) sowie den körperlichen Warnschuss namens Schlaganfall, spricht sie über Tiere und Fotografie. „Der Schlaganfall machte mir klar: Diese Art von Leben kann ich nicht mehr führen.“ Was ihr „wirklich wichtig“ ist, sind Tiere und sich um sie zu kümmern. Also absolvierte sie einen Jagd- und Falknerschein, parallel wollte sie nicht länger „nur knipsen, sondern das Fotografieren lernen“. Experimentierfreudig wagte sie die ersten Versuche, „die Ergebnisse wollte natürlich keiner sehen“.

Tanja Brandt ist die „Eulenflüsterierin“. Als Falknerin kennt sie sich bestens mit Geifvögeln aus und hält regelmäßig Vorträge am Schneckenhaus zum Thema. Foto: Tanja Brandt

Für ihre Motive in freier Wildbahn harrt Tanja Brandt mitunter stundenlang aus und ist bei Wind und Wetter unterwegs. Foto: Tanja Brandt