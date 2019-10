Neuer Edeka in Neukirchen : Supermarkt mit Bauernhof-Flair

Neuer Edeka in Neukirchen

Die künftigen Marktleiter Johanna und René Blaschek (hinten) sowie Thomas Clemens (l.) und Theo Fausten müssen noch so manches Regal einräumen. Foto: Christian Albustin

Neukirchen Der neue Edeka-Markt in Neukirchen wurde nach modernsten Kriterien erbaut. Die künftigen Marktleiter wollen aber ein ländliches Gefühl beim Einkaufen erhalten. Eier gibt es aus dem Hühnerstall, Durst wird an der Tränke gestillt.

Zwei Wochen bis zur Eröffnung, in den Regalen klaffen große Lücken, in den Gängen riecht es noch nach verleimtem Holz. Theo Fausten setzt in seinem neuen Edeka-Markt auf Bauernhofoptik und Marktplatzstimmung. Ab dem 5. November sollen die Neukirchener auf insgesamt 1600 Quadratmetern alles für den täglichen Bedarf erhalten können. Bis es soweit ist, haben die künftigen Marktleiter Johanna und René Blaschek, Thomas Clemens und Fausten noch einiges vor sich.