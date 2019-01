Neujahrsempfang in Grevenbroich: Stück über „Homo lamentus“ hält Grevenbroichern den Spiegel vor

Grevenbroich Mit einem Theaterstück soll den Grevenbroichern beim Neujahrsempfang am heutigen Freitag ein Spiegel vorgehalten werden: Das beabsichtigen Werner Alderath, Marie Kalvelage und Marius Panitz, die Darsteller und der Regisseur der Theater-WG.

Die Theater-WG ist in Grevenbroich und darüber hinaus keine unbekannte Truppe. Sie hat im Jahr 2017 das Stück „#NoYolo“ als erste Eigenproduktion aufgeführt. Darin geht es um die Welt zwischen Leben und Tod. Nach dem Start in Frimmersdorf wurde es auch in Köln und in Düsseldorf präsentiert. Werner Alderath hat das Zertifikat zur Grundlagenbildung Theaterpädagogik, Marie Kalvelage ist seit 2017 in der Schauspielausbildung an der Theaterakademie Köln. Und Marius Panitz hat Theaterseminare an der Universität Köln und Fortbildungen bei Theaterfestivals besucht.