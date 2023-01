Theater für Kinder in Grevenbroich Wunderbücher und Zwerg Pippo auf Kinderkulturbühne

Das Stück „Nulli & Priesemut“, basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe, wird am Mittwoch, 25. Januar, vom Koblenzer Figurentheater aufgeführt. „Wibbel und die Wunderbücher“ heißt die Produktion des Turbine Figurentheaters, die am Mittwoch, 8. März, zu sehen sein wird. „Hurra, wir spielen ein Konzert“ ist ein Mitmach-Programm des Duos „The Twiolins“, das am Donnerstag, 4. Mai, eine musikalische Geschichte mit einem Eichhörnchen und einem Igel erzählt. Der berühmte Janosch-Klassiker „Post für den Tiger“ erklimmt am Mittwoch, 7. Juni, die Bühne des Museums. Eine neue Inszenierung des Seifenblasen-Figurentheaters mit dem Titel „Henriette und die Wunderkörner“ ist am Mittwoch, 23. August zu sehen. Am Mittwoch, 18. Oktober, wird eine turbulente Komödie um den Zwergen Pippo Kinder und Erwachsene faszinieren. Den Abschluss des Kindertheater-Jahres gestaltet die vorweihnachtliche Aufführung „Tobis kleines Weihnachtswunder“ am 13. Dezember.