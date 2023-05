Fahrradklima-Test des ADFC So fahrradfreundlich ist Grevenbroich

Obwohl der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in diesem Jahr deutschlandweit Rekordteilnehmerzahlen bei seiner Fahrradklima-Umfrage schrieb, nahmen in Grevenbroich deutlich weniger Personen an dem Test teil als noch 2020. Insgesamt hat sich die Bewertung der Grevenbroicher von der Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt inhaltlich verschlechtert – auf den ersten Blick.