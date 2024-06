Aktionsplan in Grevenbroich vorgestellt Wie die Lärmbelastung an Straßen gemindert werden soll

Was also tun? In seinem Vortrag ging der Fachmann konkret auf bestimmte Straßenzüge ein. Beispielsweise auf den Bereich L361 (An der Untermühle/Am Wehr/An der Eiche) in Wevelinghoven. So könnte die Lärmbelastung für die Bewohner dort gemildert werden, in dem ganztags ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde eingerichtet wird – und zwar im Bereich zwischen Römerstraße und Poststraße.