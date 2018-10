Telemedizin im Krankenhaus in Grevenbroich

Grevenbroich Für 2019 ist die Einführung der mobilen digitalen Visite geplant, bei der die Ärzte Tablets mitführen, um eine digitale Eingabemöglichkeit zu haben. Außerdem ist das Grevenbroicher Krankenhaus am Modellprojekt Telnet@NRW beteiligt.

Die Digitalisierung ist das große aktuelle Thema in der Medizin. Bundesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Tele-Notärzte in NRW einführen, wo im ländlichen Raum bekanntlich ein akuter Mangel an niedergelassenen Ärzten herrscht. Und die AOK Rheinland veranstaltet am 31. Oktober einen Kongress mit 150 geladenen Gästen in Grevenbroich ebenfalls zum Thema „Digitalisierung in der Medizin“. Wie weit ist das Elisabeth-Krankenhaus in der Digitalisierung fortgeschritten?, fragte die NGZ nach. Krankenhaussprecherin Susanne Niemöhlmann sagt: „Die Digitalisierung ist im Kreiskrankenhaus Grevenbroich allgegenwärtig.“