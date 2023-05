Großer Teich im Braunkohlewäldchen ohne Wasser Mini-Dschungel in Grevenbroich liegt auf dem Trockenen

Nun soll der Teich wieder in seinen ursprünglichen, tieferen Zustand zurückversetzt werden. Die Stadtbetriebe haben die Sanierungsarbeiten an ein externes Unternehmen vergeben. Nach ursprünglichen Planungen sollte in dieser Woche mit den Arbeiten begonnen werden – doch: „Die beauftragte Firma hatte leider Zulieferschwierigkeiten bei den benötigten Spezialmaschinen“, sagt Claudia Leppert. Voraussichtlich Ende Mai, Anfang Juni soll aber mit der Sanierung begonnen werden. Da größere Geräte zum Einsatz kommen, müssen die Zuwege zum Braunkohlewäldchen dann gesperrt werden.