Betrug in Grevenbroich : Falsche Techniker schlagen in Grevenbroich zu

Am Dienstag, 10. Mai, hat sich ein Unbekannter als falscher Techniker Zutritt zum Haus einer Grevenbroicher Seniorin verschafft. Obwohl sie misstrauisch blieb, konnten der Täter und ein Komplize die altere Frau bestehlen.

Gegen 15.30 Uhr hatte sich der Unbekannte am Haus der Grevenbroicherin in der Neuenhausener Straße als Telefontechniker ausgegeben. Nachdem er kurz im Keller war, kam der Unbekannte in die Wohnung der Seniorin und rief noch einen „Kollegen“ hinzu. Man müsse Messungen vornehmen, so der vermeintliche Techniker, und die lebensältere Frau solle solange im Wohnzimmer warten. Da diese aber keineswegs bereit war, fremde Personen allein durch ihre Räume laufen zu lassen, behielt sie die beiden im Blick. Die beiden Männer verließen die Wohnung nach einiger Zeit wieder. Der Grevenbroicherin kam das Ganze völlig zu Recht verdächtig vor und sie informierte die Polizei. Zur Höhe einer möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.