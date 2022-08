Polizei sucht Zeugen : Taschendiebe im Grevenbroicher Stadtgebiet unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Diebstahl von zwei Geldbörsen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Grevenbroich Während des Einkaufs wurden zwei Frauen in der City und in Noithausen am Donnerstag, 25. August bestohlen. Die Täter hatten es auf die Geldbörsen abgesehen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach zwei Diebstählen bittet die Polizei die Grevenbroicher um Hinweise. Am Donnerstag, 25. August, wurde – wie die Polizei berichtet – eine ältere Grevenbroicherin gegen 16.25 Uhr während ihres Einkaufs in einer Drogerie am Ostwall in der Innenstadt bestohlen. Nachdem sie etwas aus ihrer Handtasche geholt hatte, verschloss sie diese nicht sofort. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre silber-/goldfarbene Geldbörse entwendet worden war.

Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich ebenfalls am Donnerstag, 25. August, gegen 15.15 Uhr, im Lebensmittelmarkt an der Straße Am Rittergut in Noithausen. Nach ihrem Einkauf bemerkte eine Rommerskirchenerin, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel war. Die Frau hatte vorher nichts Verdächtiges bemerkt. Ihre Geldbörse ist schwarz und mit pinken Blümchen verziert.

Wer Hinweise zu den beiden Diebstählen oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 24 der Polizei zu melden.

(NGZ)