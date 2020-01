Näh-Aktion in Grevenbroich : „Taschen mit Herz“ gegen Plastikmüll

Näh-Aktion in Grevenbroich

An gespendeten Nähmaschinen werden die „Taschen mit Herz“ genäht. 15 Aktive sind zurzeit mit von der Partie – es sollen noch viel mehr werden. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Engagierte Freiwillige nähen in Grevenbroich Taschen aus gespendeten Stoffen – und schonen damit die Umwelt gleich im doppelten Sinn. Die ersten 150 Exemplare sind bereits bei den Kunden der Existenzhilfe im Umlauf.

„Unser Ziel ist es, alte, aber noch brauchbare Stoffe wie Tischdecken, Vorhänge, Bettwäsche, Krawatten und vieles mehr einzusammeln, schöne Taschen zu nähen und sie dann kostenlos zu verteilen“, erklärt der 48-Jährige, der sein Faible für das Nähen entdeckt hatte, als er Polster für seine Gartenlounge aus Europaletten suchte. „Die waren einfach unverhältnismäßig teuer, so dass ich mich an die Nähmaschine meiner Tochter gewagt und die Bezüge selbst hergestellt habe.“

Die „Tasche mit Herz“ soll langfristig die umweltschädigende Plastiktüte endgültig ablösen. 150 Exemplare wurden bereits verteilt, rund 60 davon gingen an die Existenzhilfe Grevenbroich um Wolfgang Norf. „Wir machen im Gegensatz zu anderen Projekten keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Unsere Taschen sind für jedermann“, sagt der Chef der Tafel. „Wichtig ist der Auftrag, die Nachhaltigkeits-Idee an die Leute zu bringen und unsere Umwelt vor dem Plastikmüll zu schützen.“

Schirmherrin des Projekts ist Karin Kroppenstedt-Krützen, die Ehefrau des Bürgermeisters, die selbst leidenschaftlich gerne näht und auch Taschen mit Herz produziert. „Ich unterstütze die Gruppe gerne, zumal es sinnstiftend ist, etwas für die Umwelt zu tun“, sagte sie. Als Dankeschön wurde ihr eine Urkunde überreicht. Und auch Wolfgang Norf wurde bedacht: mit einem Bart-Set, das individuell per Laser mit seinem Namen versehen ist.

Bevor die Gruppe starten konnte, ist Andreas Distel auf Sponsorensuche gegangen. „Viele wollen gerne mitmachen und nähen, besitzen aber keine Nähmaschine. Also habe ich verschiedene Hersteller angeschrieben, unser Anliegen vorgetragen und abgewartet.“ Die Resonanz sei zunächst gleich null gewesen. „Deshalb habe ich noch einmal nachgefasst und mein Bedauern darüber geäußert, dass noch nicht einmal eine Absage kam.“ Daraufhin habe sich Sandra Weber von Brother gemeldet, die das Projekt innerhalb der Firma vorgestellt hat und fünf neue Nähmaschinen nebst umfangreichem Zubehör wie Maßbänder und Zollstöcke zur Verfügung gestellt.

„Wir sind begeistert über diese großzügige Unterstützung, die es uns ermöglicht, regelmäßig zusammen zu nähen und so zudem den Austausch zu fördern“, so Distel. Mit von der Partie ist auch „Tasche mit Herz“-Mitbegründerin Birgit Felsch, die in Kapellen die Creativ-Schneiderei betreibt. „Ich erhalte häufig Stoffspenden, die ich für mein Gewerbe verwenden kann, die aber auch dem Projekt zugute kommen. Außerdem plane ich, Nähkurse für die Teilnehmer anzubieten und Video-Anleitungen für die Facebook-Seite zu erstellen.“