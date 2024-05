Filialschließung ist kein Thema Targobank Grevenbroich meldet Wachstum im vergangenen Jahr

Entgegen dem Branchentrend bleibe das Filialnetz daher auf Wachstumskurs. 2023 hätten zwei neue Filialen ihre Türen geöffnet, berichtet Sterz. Zudem seien Filialen und Beratungspunkte an insgesamt 14 Standorten modernisiert oder an attraktivere Plätze verlegt worden. In Grevenbroich betreute die Targobank zum Ende des vergangenen Jahres 7900 Kunden.