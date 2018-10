Tagung der Gartenbauvereine NRW in Grevenbroich

NEURATH Im Rhein-Kreis Neuss gibt es acht Ortsvereine der Gartenfreunde mit aktuell 796 Mitgliedern.

Der Landesverband der Gartenbauvereine NRW hatte die Mitglieder der Ortsvereine zur Landesverbandstagung nach Neurath eingeladen. Begrüßt wurden die zahlreichen Gartenfreunde aus ganz Nordrhein-Westfalen mit einem bunten Frühstück und einer fröhlichen Darbietung des Kapellener Regenbogenchores unter der Leitung von Regina Weusthoff, bevor Verbandspräsident Dr. Klaus Effing das Wort ergriff. Und auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke begrüßte die Gartenfreunde, die sich von Gregor Esser von der RWE Power AG Köln über die Rekultivierung und Renaturierung im Rheinischen Revier informieren ließen. Schließlich sei die Wirtschaftsstärke des Rhein-Kreises Neuss auch auf die Kraftwerke zurückzuführen. Petrauschke appellierte an die Tagungsteilnehmer, ihre Begeisterung für ihr ehrenamtliches Engagement für die Natur an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

Der stellvertretende Bürgermeister Bertram Graf von Nesselrode überbrachte den Gartenfreunden Grüße aus Rat und Verwaltung, Hans-Peter Kirchhof als Vorsitzender des Kreisverbandes betonte, dass aus seiner Sicht die Arbeit der Ehrenamtlichen zu wenig gewürdigt werde, was etwa in Sportvereinen anders sei. Im Rhein-Kreis Neuss gibt es acht Ortsvereine der Gartenfreunde mit aktuell 796 Mitgliedern. Er betonte die Bedeutung der Gartenbauvereine innerhalb der Stadt, was auch Dieter Volkwein, sein Stellvertreter und zugleich Vorsitzender des Ortsverbandes Neurath, bestätigte. „Der Gartenbauverein Neurath kümmert sich in vielfältiger Weise um die Dorfgestaltung. Wir haben Jugendbänke am Bolzplatz installiert, sowie Bänke auf dem Friedhof. Außerdem haben wir für einen Gedenkstein für Gut Randerath gesorgt, das von RWE abgerissen wurde.“