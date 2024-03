Tagebau Garzweiler RWE macht Tempo bei Restloch-Verfüllung

Die Fernsteuerung, die Großgeräteführer Lukas Speck vor sich trägt, ist kleiner als ein Schuhkarton – und doch lassen sich damit bequem 6500 Tonnen Stahl in Bewegung setzen: Ein leichter Fingerdruck gegen den Joystick genügt, ein Hupgeräusch ertönt, und schon setzen sich die mächtigen Raupenfahrwerke von Absetzer 738 knarzend in Bewegung. Etwas träge fährt das Ungetüm über den Sand nach hinten, aber nur ein paar Zentimeter. Das reicht. Lukas Speck hat vom Sohlenrand aus genau im Blick, an welcher Stelle das Füllmaterial in der Mulde landet. Und folglich auch, wann er den Riesen stoppen muss. Unaufhörlich rattert Erde über den langen Ausleger des Absetzers und rauscht ab dessen Ende direkt in die tiefe Grube. Und zwar ins sogenannte östliche Restloch.