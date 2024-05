Rekultiviertes Land am Tagebau Garzweiler RWE baut weiteren Solarpark am „Tagebau-Highway“

Wenn es um den Ausbau Erneuerbarer Energien geht, geht es an der „Tagebau-Autobahn“ gefühlt Schlag auf Schlag: RWE hat jetzt den Bau eines neues Solarparks auf ehemaliger Tagebau-Fläche neben der A44n verkündet. Unmittelbar an der Autobahn-Trasse (unweit des Dreiecks Jackerath) ist in den vergangenen Wochen ein Ständerwerk errichtet worden, an dem mehr als 36.600 Solarmodule befestigt werden sollen. Noch dieses Jahr soll der Solarpark mit einer Leistung von 20 Megawatt peak ans Netz gehen – und rechnerisch 5400 Haushalte klimafreundlich mit Strom versorgen können.