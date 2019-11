Zum Dorfspaziergang : Ehemalige Seenotretterin Carola Rackete besucht Tagebau Garzweiler

Erkelenz Carola Rackete wurde als Seenotretterin bekannt und kämpft jetzt für mehr Klimaschutz. Am Braunkohletagebau Garzweiler trifft sie Menschen, die für ihre Dörfer und gegen die Kohle kämpfen.

Die ehemalige Seenotretterin und jetzige Klimaaktivistin Carola Rackete wird am Sonntag gegen 11.30 Uhr am Tagebau Garzweiler im Rheinischen Revier erwartet. Dort will sie nach Angaben der Bürgerinitiative „Alle Dörfer bleiben“ an einem Dorfspaziergang durch den Umsiedlungsort Keyenberg am Tagebau Garzweiler teilnehmen. Damit demonstrieren die Bürger für den Erhalt ihrer Dörfer und gegen die Kohle.