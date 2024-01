Wetter diesen Freitag wohl zu schlecht Ballonfahrt gegen Restsee-Pläne steht auf der Kippe

Aktivisten des Bündnisses „Alle Dörfer bleiben“ gehen eher nicht davon aus, dass es diesen Freitag zu der geplanten Heißluftballonfahrt kommen wird, mit der sie gegen die Restsee-Pläne im Rheinischen Braunkohlerevier protestieren wollten. Grund ist die schlechte Wetterprognose. „Wir müssen befürchten, dass es morgen eher nicht möglich sein wird, den Ballon zu starten“, teilte eine Sprecherin der Aktion am Donnerstag mit. Für eine finale Entscheidung seien die Vorhersagen allerdings zu vage – deshalb soll am frühen Freitagmorgen entschieden werden. „Ballonfahren ist leider ein mit vielen Unsicherheiten behaftetes Geschäft“, so die Sprecherin weiter.