„Tag des offenen Denkmals“ Projektschüler führen über jüdischen Friedhof in Grevenbroich

Wie berichtet, soll die Luftschutzanlage an der Rosenstraße in Orken Kostenpflichtiger Inhalt zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus laden die Projektschüler der „Käthe-Kollwitz“ zu einer Führung über den jüdischen Friedhof an der Montanusstraße in Stadtmitte ein. Die Schüler beteiligen sich am Sonntag in ihrer Freizeit an der Friedhofsführung, die um 14 Uhr beginnen und etwa 45 Minuten dauern soll.