Zum Tag des Hundes am 4. Juni Larimar und Lausewitz – so rufen Grevenbroicher ihre Hunde

In Grevenbroich liegt zumindest Ute Melzer im NRW-Trend: Er hat seinen Hund „Kayleigh“ genannt, das ist der Titel eines seiner Lieblingslieder der britischen Rockband Marillion. Wie eine kleine Umfrage unserer Redaktion ergab, tragen auch andere Hunde aus der Schlossstadt durchaus berühmte Namen: So hat Valerie Dürselen-Bornhoff ihren Akita nach dem auch aus der Serie „Vikings“ bekannten Wikinger Ragnar Lothbrok benannt. „Akitas wurden in Norwegen zur Bärenjagd eingesetzt. Deswegen trägt er den Namen“, sagt die stolze Besitzerin. Einen Aktia nennt auch Birgit Felsch ihr Eigen. Die Hündin heißt Ayumi, was auf Japanisch so viel heißt wie „Sie geht ihren Weg“ – und das sei nun auch mal typisch für diese Rasse, meint Felsch. Und noch etwas mit Bedeutung: Thomas Holz hat seinen stattlichen Hund Halva genannt: Der Name kommt aus dem Nordischen und heißt so viel wie „Der Fels in der Brandung“.