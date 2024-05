Brände, Sturmschäden, Ölspur Feuerwehr musste am „Tag der Arbeit“ gleich sechsmal ausrücken

Einen weiteren Brandeinsatz hatte die Feuerwehr schon kurz vor dem piepsenden Rauchmelder in Kapellen verzeichnet – und zwar in Orken. An einem Fußweg im Bereich der Henzenstraße/Richard-Wagner-Straße war gegen 19.40 Uhr eine circa zwei Meter hohe Hecke in einem Garten in Flammen aufgegangen. In diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus: Wie die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mitteilte, wurde das Gewächs nach ersten Erkenntnissen auf rund vier Metern Länge absichtlich angesteckt. Um eine Ausdehnung des Feuers zu verhindern, hatten Polizeibeamte noch vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Wenig später starteten Kräfte der Einheit Hemmerden einen Löschangriff mit zwei Strahlrohren.