Geldautomat in Grevenbroich gesprengt : Mehrere Täter lösen Explosion in Sparkassen-Filiale aus

Update Kapellen Kriminelle haben in der Nacht zu Mittwoch die Geldautomaten der Sparkasse an der Schubertstraße in die Luft gejagt. Die Kassetten hielten stand, doch die Filiale wurde verwüstet. Laut LKA war es bereits die 40. Sprengung in NRW seit Jahresbeginn.