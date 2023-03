Grevenbroich als Kulisse Premiere für zwei Filme mit „GV“-Gehalt

Grevenbroich · Am Sonntag zeigt das Erste mit „Abbruchkante“ einen Köln-„Tatort“, der am Tagebau gedreht wurde. Außerdem feiert am 30. März „Manta Manta 2“ seine Kinopremiere. Die Crew um Filmstar Til Schweiger hatte dafür auch in Grevenbroich gedreht.

22.03.2023, 04:55 Uhr

Die TV-Kommissare Max Ballauf (l.) und Freddy Schenk ermitteln diesen Sonntag um 20.15 Uhr im „Tatort: Abbruchkante“ im Ersten. Foto: M. V. Menke Foto: WDR/Bavaria Fiction, Martin Valentin Menke

Von Christian Kandzorra

Tagebau, Natur, Wasser, Schlösser: Grevenbroich ist eine Stadt, die viel zu bieten hat. Das wissen auch Filmcrews. Kein Wunder, dass so einiges über die Bildschirme flimmert, was aufmerksamen Schlossstädtern bekannt vorkommen dürfte. Ein gutes Beispiel dafür ist die beliebte ARD-Serie „Unsere wunderbaren Jahre“, die zum Teil vor der Kulisse des Schlosses Hülchrath spielt. Die Folgen der zweiten Staffel werden nun ausgestrahlt. Aber in Sachen Film kann die Stadt noch weitaus mehr. In wenigen Tagen feiern zwei Filme mit „GV“-Gehalt Premiere, die sicher ein Millionenpublikum erreichen werden.