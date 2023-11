Aktion gegen das Vergessen in Grevenbroich Gedenkfeier auf Synagogenplatz wird begleitet von Polizei und OSD

Weitere Mitglieder der Projektgruppe wollen zwischen musikalischen Beiträgen darauf eingehen, was in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Grevenbroich geschah. Auch auf die Schicksale jüdischer Bürger aus Grevenbroich soll eingegangen werden. Geplant ist ein Gedenkmarsch zum jüdischen Friedhof Stadtmitte im Anschluss an das Zusammentreffen auf dem Synagogenplatz. Bei einem Gedenken an den Familiengräbern will Ulrich Herlitz auf die Geschichten einzelner Familien eingehen. Der Grevenbroicher ist ausgewiesener Kenner des Judentums in seiner Heimatstadt.