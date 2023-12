Für den Synagogenplatz in Grevenbroich Rat stimmt für Zusatzschild in hebräischer Schrift

In ihrer jüngsten Sitzung haben die Grevenbroicher Ratsleute beschlossen, dass die Beschilderung des Synagogenplatzes in der Innenstadt erweitert werden soll: um ein Schild in hebräischer Schrift, das auf die Geschichte des Platzes hinweist. Das hatte die FDP-Fraktion beantragt. Eigentlich sollte der Antrag an die Stadtverwaltung verwiesen werden, aber Fraktionsmitglied Peter Cremerius bat im Rat darum, direkt eine Entscheidung zu treffen.