Schützenfest in Gustorf : Sven und Kerstin Hösen regieren jetzt in Gustorf

Gustorf Mit den Krönungsfeierlichkeiten endete in Gustorf das Schützenfest. Der Präsident und die Regimentsführung wurden beim Fest feierlich verabschiedet, die Nachfolger werden im Januar gewählt.

Sven und Kerstin Hösen wurden vor beeindruckender Kulisse im Festzelt inthronisiert und läuteten das Jahr der Neuerungen ein: Nachdem der Bürgerschützenverein Gustorf am Freitag mit einem offiziellen Akt und unter dem Ansturm von rund 400 Kindern den neu gestalteten Kirmesplatz eröffnen hatte – der in Kooperation mit der Stadt und RWE Power entstanden ist –, gab es am Samstag ein spektakuläres Feuerwerk, als der Fackelzug auf den Platz marschierte. „Wir möchten der Stadt unseren Dank für die freundschaftliche und tolle Zusammenarbeit aussprechen“, betonte BSV-Pressewart Sven Schumacher. „Wir wissen diese Unterstützung zu schätzen.“

Am Sonntag zogen 1000 Schützen und Musiker durch das Dorf – mit einer emotionalen Verabschiedung der Regimentsführung und einem bewegenden Zapfenstreich im Zelt.– Regimentsoberst Peter-Josef Pfeiffer, Grenadiermajor Willibert Schuhmacher und Jägermajor Hermann Franzen geben nach vielen Jahren ihre Ämter Anfang 2020 ab. Auch für Hans Voigt war es das letzte Jahr Schützenpräsident. Er wurde am Dienstag feierlich verabschiedet. Ihm wurde ein respektvoller und wertschätzender Abschied geboten, den er nie wieder vergessen wird. Alle Nachfolger werden bei der Vollversammlung im Januar gewählt.

Im Mittelpunkt des Dienstagabends stand die Krönung von Sven Hösen von der BSV-Regimentsmusikkapelle, der Bundesschützenkapelle Neuss, und seiner Frau Kerstin. Die hatte beim Königsvogelschuss 2018 als erste Frau in der 156-jährigen Vereinsgeschichte den goldenen Schuss abgegeben und den Vogel unter großem Jubel von der Stange geholt. Der neue König feiert im kommenden Jahr seinen 40. Geburtstag und ist als gebürtiger Neusser als Immobilienkaufmann beim Bauverein Grevenbroich tätig. Kochen und reisen sind neben der Bundesschützenkapelle Neuss seine größten Hobbys. Kennengelernt hat sich das Königspaar 2011 im Gustorfer Festzelt kennen. Sie treten nun in die Fußstapfen von Horst und Martina Fienitz, die ihre Insignien und guten Wünsche am Dienstagabend an ihre Nachfolger weitergaben. Blauer Konfettiregen, jubelnde Schützen und Besucher sowie ein stimmungsvoller Tanz schlossen sich an.