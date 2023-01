Neuer Supermarkt in Grevenbroich Norma rechnet mit Hochbau-Beginn ab Mitte Februar

Viel Erde wird zurzeit auf dem Gelände an der Ortseinfahrt von Neuenhausen bewegt: Nach den Betriebsferien laufen die Arbeiten zur Erschließung von Supermarkt, Kita und Wohnungen an der Wupperstraße seit diesem Montag wieder. „Ich gehe davon aus, dass wir Mitte Februar mit dem Hochbau starten können“, sagt Alexander Thelen, Expansionsleiter bei Norma. Der Discounter möchte an der Stelle eine Filiale mit 950 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen und – so der Plan – voraussichtlich im November dieses Jahres eröffnen.