Supermärkte in Grevenbroich Einkaufen bis Mitternacht bald möglich?

Ab dem 25. März wird der Rewe-Markt am Hessenweg in Meerbusch seine Pforten bis 24 Uhr öffnen. Damit ist der Supermarkt ein Vorreiter im Rhein-Kreis Neuss. Was verspricht sich der Inhaber davon? Und wäre so etwas auch in Grevenbroich denkbar? Der Inhaber des Rewe-Marktes, David Hegemann, ist überzeugt, dass die Änderung der Öffnungszeiten erfolgreich sein wird. „Es gibt viele Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, die bis 22 Uhr oder länger arbeiten. Für die will ich da sein“, sagt Hegemann. Bisher hat der Markt von 7 bis 21.30 Uhr geöffnet. Verlängern sich durch die längeren Öffnungszeiten auch die Arbeitszeiten der Mitarbeiter? „Nein, ich werde fünf neue Mitarbeiter einstellen, die nur in Schichten von 20 bis 0 Uhr arbeiten werden“, sagt der 40-Jährige. Damit will der Supermarkt-Chef Menschen ansprechen, die gern abends arbeiten oder sich etwas dazuverdienen wollen.