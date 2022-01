Jürgen Hildebrandt aus der Südstadt : Drei Jahre Einsatz für ein Hospiz in Grevenbroich

Grevenbroich Die Schlossstadt und ihre Umgebung bilden einen weißen Fleck auf der Hospizlandkarte. Jürgen Hildebrandt wollte das ändern. Warum er jetzt den eingeschlagenen Weg nicht mehr verfolgen möchte.

Nach dem Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband wünschen sich fast 60 Prozent aller Deutschen, ihre letzten Tage zu Hause verbringen zu können. Doch die meisten Menschen sterben im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung. Nicht nur in der Zeit der Corona-Pandemie ist der Abschied oft einsam. Unterstützung in dieser schweren Zeit bietet in Grevenbroich die Jona-Hospizbewegung an, deren Ehrenamtler sowohl Kranke als auch deren Angehörige betreuen.

Jürgen Hildebrandt sieht in der Schlossstadt zusätzlich Bedarf für ein stationäres Hospiz – eine Einrichtung, in der Sterbende in ruhiger, fast familiärer Umgebung betreut und begleitet werden. „Wenn Angehörige eines sterbenden Menschen einen Platz in einem Hospiz suchen, stehen ihnen in unserer Region fünf hervorragende Einrichtungen zur Wahl: Neuss, Mönchengladbach, Kaarst, Düsseldorf und Erkelenz“, schildert Hildebrandt. Rechnerisch sei die Region versorgt. Da diese Häuser – insbesondere für Angehörige in höherem Alter – mit Bahn oder Bus aber nur schwer zu erreichen seien, habe sich für ihn die Frage gestellt: „Geht es nicht näher?“ Zum Beispiel in Grevenbroich oder in den Nachbarkommunen Jüchen und Rommerskirchen.